باشاغا يشكل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 05:20 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قرارا بتشكيل لجنة الأمنية لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية.

وستتولى اللجنة التي أنشئت وفق قرار باشاغا رقم (1508) لسنة 2020، «وضع قاعدة بيانات يتم من خلالها تصنيف المستهدفين بالدمج إلى ثلاث فئات، يتم دمج الأصفر والأخضر، وتفكيك الفئة المصنفة باللون الأحمر».

ويترأس اللجنة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد حبيب محمد المداغي، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي سعد المبروك عون، ومدير مركز المعلومات والتوثيق العميد البشير بالنور سليمان، ورئيس مكتب شؤون الضباط العميد ميلود خليفة الشتيوي.

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