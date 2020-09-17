وفاة سيدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 17 سبتمبر 2020, 05:00 مساء
مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مصادر طبية من مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، وفاة سيدة ليبية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى العلاج بقسم العناية الفائقة بالمستشفى.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن السيدة من سكان سرت، وكانت نتائج التحليل السريع للفيروس الذي أجري لها «موجبة»، وقد توفيت فجر اليوم بالمستشفى.  

وأكدت المصادر أنه جرى التنسيق مع لجنة مكافحة فيروس كورونا بالبلدية وتكليف فريق من شبيبة الهلال الأحمر فرع سرت للقيام بإجراءات الدفن بالتنسيق مع أسرة المتوفاة.

وبهذه الحالة يرتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلدية سرت إلى 14 حالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «كورونا» سيكون من فئتين