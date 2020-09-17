الفريق أول محمد الحداد يتسلم رئاسة «أركان الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 04:23 مساء
الفريق أول ركن محمد الحداد متحدثا لعدد من ضباط الجيش بعد استلام مهامه. (عملية بركان الغضب)

تسلم الفريق أول ركن محمد الحداد، مهام عمله رسميا رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، من الرئيس السابق الفريق ركن محمد الشريف.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين الشريف والحداد صباح اليوم الخميس، بمقر الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس.

ونشرت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق صورا عبر صفحتها على «فيسبوك» لمراسم التسليم والاستلام بين الشريف والحداد.

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ونصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي)، فائز السراج في السابع من سبتمبر الجاري، الفريق أول ركن، محمد الحداد رئيسا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.

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