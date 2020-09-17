توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم جنزور وغريان

قسم عزل في مستشفى طرابلس المركزي, 13 سبتمبر 2020 (صحة الوفاق).

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 482 حالة في طرابلس

وجاءت جنزور ثانيا بـ60 حالة، ثم غريان بـ59 حالة، و24 حالة في زليتن، و22 حالة في كل من مصراتة وزوارة، و21 في ترهونة، و19 حالة في الخمس، و17 حالة في الزاوية الغرب، و13 حالة في سرت، و12 حالة في كل من قصر الأخيار والزاوية المركز، و11 حالة في كل من غات وأجدابيا، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 8 حالات في كل من جادو والواحات والنواحي الأربع وباطن الجبل، وسبع حالات في كل من تازربو والعجيلات وسواني بني آدم، وخمس حالات في كل من صبراتة والمنشية الجميل والجميل والجفار و«وادي زمزم وبونجيم»، وثلاث حالات في الزنتان والرجبان والشقيقة والعوينية، وحالتين في طبرق وخليج السدرة ورقدالين، وحالة في كل من البريقة والسبيعة والعواتة وصرمان والقره بوللي.

وتماثل للشفاء 410 مصابين، بواقع 290 حالة في طرابلس، و26 حالة في كل من الواحات وبني وليد، وحالة في جادو، وثلاث حالات في كل من الزنتان وتازربو، وحالة في كل من الزاوية المركز وزليتن وأجدابيا، و17 حالة في ظاهر الجبل، وست حالات في خليج السدرة، وخمس حالات في غريان وصرمان، وحالتين في مصراتة ومثلهما في وادي زمزم وبونجيم، و21 حالة في طبرق.

في حين توفي 11 مصابا بواقع ثلاث حالات في كل من مصراتة وبني وليد، وحالتين في أجدابيا، وحالة في كل من جادو ووادي زمزم وزليتن وترهونة وزوارة.