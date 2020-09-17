«مكافحة الأمراض»: 886 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 410 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 02:37 مساء
غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل 410 مصابين للشفاء، في حين توفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأجريت تحاليل لـ3971 عينة موزعة على النحو التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1475 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 98 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 111 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1638 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 73 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية 85 عينة، ومختبر فرع المركز طبرق سبع عينات، ومختبر فرع المركز أجدابيا 32 عينة، ومختبر فرع المركز تازربو 17 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس عينة واحدة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد 34 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 25 ألفا و822 حالة، منها 11 ألفا و509 إصابات نشطة، وتعافي 13 ألفا و908 مصابين، في حين توفي 409 آخرون منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.

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