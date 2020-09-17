نشطاء في بنغازي يدعون إلى «التظاهر ضد الفساد» الإثنين بجميع المدن

نشطاء من بنغازي يدعون إلى التظاهر ضد الفساد، 17 سبتمبر 2020، (صفحة «مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» على فيسبوك)

أطلق نشطاء في مدينة بنغازي دعوة للتظاهر في جميع المدن في تمام الرابعة مساء الإثنين المقبل، تحت شعار «إنقاذ ليبيا من الفاسدين والمفسدين».

وقالوا إنهم يدعمون أي حراك ضد الفساد بكل أشكاله، لأنه «المسبب الرئيسي في تفشي الوباء وانعدام الخدمات وفقدان الشباب فرص العمل والتأمينات الاجتماعية للعاطلين منهم» في بيانهم اليوم الخميس، حسب بيان نقلته صفحة «مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأعلنوا تأييدهم الحلول السلمية «وعدم اللجوء للسلاح والعنف» لحل الصراعات أو المطالبة بالحقوق، منوهين أن تلك التظاهرة ستكون قريبة من موعد الذكرى السنوية الثامنة لـ«جمعة إنقاذ بنغازي» التي أكدت على «مدنية الدولة وسيادة القانون».

وتابع البيان: «نثق في الشعب وقدرته على الخروج السلمي لإسماع صوته، الذي عمل الفاسدون على إسكاته بالقمع والترهيب وافتعال الأزمات المعيشية».

الدعوة إلى محاسبة الفاسدين وإجراء انتخابات مبكرة

وأشار إلى أن الحقوق والحريات التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والإعلان الدستوري «خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في الأمان الشخصي».

كما لفت إلى «محاربة كافة أشكال الفساد في كل أجهزة الدولة السياسية والمدنية والعسكرية»، ومطالبة السلطة القضائية «بتحريك الدعاوى الجنائية بشأن المخالفات القانونية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما في ذلك إصدارها أوامر تجميد أرصدة المتهمين ومنع مغادرتهم البلاد».

ودعوا إلى «الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة تضمن إزالة كل الأجسام السياسية الفاسدة والتخلص من الطبقة الحاكمة التي نخرها الفساد والعبث والتي نهبت مقدرات الشعب الليبي واستنزفت خيراته وخانت أمانة تمثيله والدفاع عن مصالحه وانتهكت حقوقة وحرياته».