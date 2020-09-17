«صحة الوفاق» تجدد مطالبتها الجهات الأمنية بتحرير الطبيب المخطوف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 01:19 مساء
الطبيب المخطوف عبدالمنعم الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

 جدد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي مطالبة الجهات الأمنية بالقيام بواجبها في تحرير الطبيب عبدالمنعم الثني المخطوف منذ يوم الأحد الماضي.

وقال الهاشمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إلى الآن لا يزال مصير الاستشاري الدكتور عبدالمنعم أحمد الثني الغدامسي مجهولا بعد خطفه من أسبوع!»، وأضاف «نجدد مطالبتنا الجهات الأمنية بالقيام بواجباتها في إرجاع الدكتور لأهله وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبية المساعدة».

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ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس البلدي غدامس خطف الثني من قبل مجهولين قرب منزله في العاصمة طرابلس، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة التدخل لتحريره. وقال المجلس، إن «الثني ابن غدامس البار، هو قامة من قامات الجراحة في ليبيا»، مستنكرًا خطفه.

بدوره، ندد مجلس حكماء وأعيان مدينة غدامس، في بيان أول من أمس الثلاثاء، واقعة الاعتداء على الثني أمام منزله، واقتياده إلى مكان مجهول، مطالبًا مؤسسات الدولة الرسمية بالتدخل العاجل لضمان سلامته، ومحملهم مسؤولية سلامته.

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