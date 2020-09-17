أبيلا: ليبيا ساعدت مالطا أكثر من الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 12:35 مساء
رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، إن ليبيا ساعدت في الأشهر الأخيرة بلاده أكثر من الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة غير الشرعية. 

وأوضح أبيلا خلال اجتماع بين رئيس الوزراء روبرت أبيلا ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل يوم أمس الأربعاء أن «ليبيا ليست سبب مشكلة الهجرة بل في الواقع ساعدت مالطا خلال الأشهر الأخيرة أكثر من الاتحاد الأوروبي في هذه القضية». وأضاف إن ليبيا نفسها بحاجة للمساعدة، مواصلا بالقول «لا ينبغي اعتبارها مجرد مصدر للمهاجرين ولكن بدلاً عن ذلك أنه بلد يستحق استعادة كرامته».

وطالب رئيس الوزراء المالطي بـ«البدء فورا في استئناف إنتاج النفط في ليبيا وتصديره مرة أخرى، إذ يحتاج خفر السواحل الليبي إلى المزيد من الموارد»، مشددًا على ضرورة التعامل مع الجماعات الإجرامية التي تستفيد من تهريب المهاجرين.

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وفي السياق لفت أبيلا إلى غياب سياسة شاملة عندما يتعلق الأمر بإنقاذ المهاجرين في أوروبا. وفي إشارة إلى سفينة شحن كانت عالقة في البحر وعلى متنها 27 مهاجرا، قال «لقد ترك الاتحاد الأوروبي هؤلاء المهاجرين هناك». 

من جانبه قال ميشيل إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تجنب الانجرار إلى صراع حول قضية الهجرة والتعاون مع بعضهم البعض بدلاً عن ذلك. وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى ثلاث أولويات كان يأمل أن تناقشها الدول الأعضاء، وهي الموارد المالية لمراقبة الحدود والتعاون مع بلدان العبور والمصدر، وآليات الحصول على اللجوء.

وقبل أسبوع، اتهمت منظمة العفو الدولية مالطا بتعريض حياة المهاجرين للخطر ما أدى إلى وفيات كان من الممكن تفاديها باعتماد استراتيجيات «غير قانونية» في البحر الأبيض المتوسط لمنع وصول قواربهم إلى سواحلها.

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