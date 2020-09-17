أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في غالبية مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 12:20 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء في غالبية مناطق الشمال الغربي، بينما تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة السبت المقبل على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الأجواء ستبقى مستقرة على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة السرعة على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 27 و30 درجة مئوية على الساحل والجبل الأخضر، وبين 35 و36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على أقصى الجنوب، مع احتمال سقوط أمطار اليوم، خاصة على غات والمناطق المجاورة لها، وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.

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