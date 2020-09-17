شركة الكهرباء: إظلام تام في أحد أجزاء الشبكة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام في الجزء الغربي من الشبكة الغربية ظهر اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن العمل جار من أجل «إعادة بناء الشبكة الكهربائية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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