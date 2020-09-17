شركة الكهرباء: إظلام تام في أحد أجزاء الشبكة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 12:03 مساء
مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام في الجزء الغربي من الشبكة الغربية ظهر اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن العمل جار من أجل «إعادة بناء الشبكة الكهربائية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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