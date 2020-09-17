وكالة الشرق الأوسط تعلن تحرير أجهزة الأمن الليبية مصريين مخطوفين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 11:36 صباحا
مصريون حررتهم أجهزة الأمن من خاطفيهم في بني وليد، 10 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية في ليبيا حررت مصريين مخطوفين، دون تحديد عددهم أو مكان وتاريخ خطفهم.

وأشارت إلى التنسيق بين جهاز المخابرات العامة المصرية والسلطات الأمنية في ليبيا من أجل تأمين عودتهم، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن بني وليد، عبدالحكيم الغول، في 10 سبتمبر الجاري، تحرير ثمانية مواطنين من الجالية المصرية، بعد خطفهم على الطريق العام بين منطقتي القريات والشويرف جنوب بني وليد.

وقال الغول في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هناك «عصابات تقوم ببيع الأشخاص المقبوض عليهم لأحد مهربي البشر، حيث يقوم بتعذيبهم وابتزاز أهاليهم من أجل دفع فدية مادية كبيرة».

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