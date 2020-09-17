وصول شحنتين من مشغلات تحليل «كورونا» إلى مطار معيتيقة

شحنة مشغلات تحليل فيروس كورونا في مطار معيتيقة، 16 سبتمبر 2020، (صحة الوفاق)

استقبل مطار معيتيقة الدولي شحنتين من الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وتشمل الشحنتان، القادمتان من تركيا، مشغلات استخلاص الحمض النووي للفيروس، وكميات من الأداة «Nasal Swab» المستخدمة لأخد مسحة من الأنف، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى نقل الشحنتين على متن طائرتي جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl»، وإيرباص «A330» التابعتين للخطوط الليبية.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس دعم بلدية درج بشحنات من الإمدادات الطبية، للمساعدة في مكافحة الوباء، تضمنت معدات وقاية شخصية لحماية فرق الرصد والتقصي، والعاملين بغرف العزل، وأجهزة طبية متنوعة، ومستلزمات طبية، وأسرَّة عناية فائقة.

كما سلمت مستشفى «سوق الخميس» الواقع بمدينة الخمس، شحنة من الإمدادات الطبيّة، اللازمة لرفع كفاءة قسم المختبر ومصرف الدم.

وتضم الشحنة «جهازا حديثا لتحليل الهرمونات، وجهاز تحليل كيمياء الدم، وجهاز العد الدموي الشامل، وجهازا حديثا لتحليل الدم، وجهازا لتحليل البول أتوماتيك، وجهاز تحليل الأملاح في الدم»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».