«مواجهة كورونا» محور اجتماع موسع في سرت

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت مدينة سرت، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا خصص للقضايا المتعلقة بسبل مواجهة فيروس «كورونا المستجد» في المدينة، وإعداد وتنفيذ برامج علمية وتوعوية لزيادة الوعي بمخاطر الاستهانة بمرض «كوفيد-19».

وحضر الاجتماع مدير عام مستشفى «بن سينا» التعليمى بسرت، رئيس اللجنة الطبية الأستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، الدكتور عل الزرقاء، والمنسق الميداني لمنظمة الصحة العالمية بليبيا، الدكتور سالم لامين فكران.

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وعقب انتهاء الاجتماع، زار الحضور قسم العزل لمتابعة أوضاع النزلاء المرضى الموجودين بالقسم حاليًا، والمصابيين بفيروس «كورونا»، وتابعوا أوضاعهم الصحية مستمعين إلى المعوقات التى تواجههم طبيًا وماليًا، على ما أفاد رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت «بوابة الوسط».

يشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة مقرر اللجنة الرئيسية لمكافحة الفيروس بالمدينة، العقيد محمد أمراجع، وعضو اللجنة الاستشارية الطبية، مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بسرت محمد حمودة، ومنسق فريق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة سرت، الدكتور هيثم أبوغرسة، ومشرف قسم العزل بسرت، الدكتور سيف الغزالي.



إلى ذلك، قدم المنسق الميدانى لمنظمة الصحة العالمية فرع ليبيا شحنة من المستلزمات الطبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» لقسم العزل بسرت، كما سلم شحنة مساعدات تحوى مستلزمات إسعاف وطؤارى لمستشفى «بن سينا» التعليمى بسرت.