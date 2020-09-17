إصابتان و6 حالات شفاء من «كورونا» في خليج السدرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 12:27 صباحا
جانب من أعمال تعقيم المقار الحكومية في خليج السدرة، 25 مارس 2020. (المجلس البلدي خليج السدرة)

أظهرت النشرة اليومية للوضع الوبائي في خليج السدرة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» في مدينة رأس لانوف، إضافة إلى تسجيل ست حالات شفاء من الفيروس.

وقال المجلس البلدي خليج السدرة عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إن المختبر المرجعي لمدينة بنغازي أجرى تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لـ11 عينة ليتبين إيجابية عينتين وسلبية تسع بينها ثلاث حالات اشتباه وست حالات تماثلت للشفاء.

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ودعا الجميع إلى الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتعاون مع مركز الرصد والتقصي، قائلًا:«المرحلة خطيرة وحساسة والمسؤولية تقع على الجميع دون استثناء».

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