شفاء 12 عنصرًا طبيًّا ومساعدًا من «كورونا» بمستشفى «الجلاء» للنساء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 07:55 مساء
إجراء عملية جراحية في مستشفى «الجلاء» للنساء والتوليد في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أظهرت نتائج فحص «تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR» شفاء 12 عنصرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا من فيروس «كورونا المستجد»، يعملون بمستشفى «الجلاء» للنساء والولادة بمدينة طرابلس، أصيبوا بمرض «كوفيد-19» أثناء تقديمهم الخدمات الطبية بالمستشفى.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن العناصر الطبية والطبية المساعدة ستعود للالتحاق بعملها داخل المستشفى، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

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وسجل مستشفى «الجلاء» للنساء والولادة إصابة 28 عنصرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا بفيروس «كورونا المستجد».

 وشهدت الفترة الأخيرة إصابة عديد العناصر الطبية في ليبيا بفيروس «كورونا»، حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة مطلع سبتمبر الجاري إصابة ستة من المديرين للمرافق الصحية بالفيروس، كما تأكد خلال نفس الفترة إصابة خمسة من العناصر الطبية بمركز العزل الطبي المرج.

 وخلال النصف الأول من شهر أغسطس الماضي، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض «كوفيد-19» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.ِ

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