بالصور.. المياه تغرق شوارع عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 02:32 مساء
سيارة غمرتها المياه في أحد شوارع عين زارة، 16 سبتمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

واصلت غرفة المتابعة والطوارئ ببلدية عين زارة أعمال نزح مياه الأمطار من شوارع بلدية عين زارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وشاركت في الأعمال إدارة الخدمات العامة للنظافة بالبلدية، وشركة المياه والصرف الصحي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وشهدت مناطق الشمال، وخاصة غرب البلاد، حالة من الطقس السيئ، إذ هطلت أمطار بنسب بين الجيدة والغزيرة طوال الأيام الثلاثة الماضية، حسب بيانات سابقة صادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الأمطار الغزيرة في العاصمة بمناطق البيفي وتاجوراء وعمارات الضواحي، مما تسبب في غرق بعض السيارات وخلو الشوارع من المارة.

جانب من أعمال نزح المياه في شوارع البلدية
أحد المشاركين في جهود نزح المياه
مياه تغمر منطقة أخرى بالبلدية
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