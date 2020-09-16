«الأرصاد» يتوقع تواصل سقوط الأمطار على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 11:35 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار اليوم الأربعاء على بعض مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، على أن تبدأ السحب الممطرة بالانقشاع تدريجيا بداية من يوم الغد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
فرصة سقوط أمطار هذا اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، وتبدا السحب بالانقشاع بداية من يوم الغد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 36 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

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