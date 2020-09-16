القائم بأعمال سفارة المجر يعرض مساهمة بلاده في تدريب منتسبي «داخلية الوفاق»

لقاء باشاغا مع القائم بأعمال سفارة المجر لدى ليبيا، 15 سبتمبر 2020، (داخلية الوفاق)



أكد القائم بأعمال سفارة المجر لدى ليبيا، غابور باب، استعداد بلاده لتقديم البرامج التدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية في حكومة الوفاق حسب تخصصاتهم، والمساهمة في تطويرها بشكل علمي.

جاء ذلك خلال لقائه الوزير فتحي باشاغا أمس الثلاثاء، حيث ناقشا عددا من المواضيع، من بينها ما يهم قطاع الداخلية من حيث التدريب والتطوير واستخدام التقنية العلمية في المجال الأمني، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المجر في تعزيز السلم والاستقرار في ليبيا، مثمنا موقفها المساند ثورة 17 فبراير، على لسان وكيل الشؤون الفنية بها، محمود التليسي،

التليسي زار المجر في فبراير الماضي، حيث التقى عددا من وكلاء وزارة الخارجية والتجارة المجرية، اتفق الطرفان على ضرورة التواصل للمزيد من المشاورات التي تهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تهم البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وعودة الاستقرار إلى ليبيا.