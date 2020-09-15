اجتماع بجامعة سرت استعدادا لامتحانات نهاية العام

جامعة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

عقد بقاعة الاجتماعات بجامعة سرت اجتماعا برئاسة البرفسور أحمد المحجوب رئيس جامعة سرت وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة الطبية المشرفة على امتحانات جامعة سرت، وعدد من أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، ومقرر اللجنة الرئيسية ورئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية والعلوم وطب وجراحة الاسنان بجامعة سرت ومسجلها العام ومدير إدارة المشروعات بالجامعة رئيس لجنة الخدمات.

وخصص الاجتماع لبحث الترتيبات لاستقبال طلاب جامعة سرت لإجراء امتحانات نهاية العام، والتى تبدأ يوم الأحد المقبل، وتم التأكيد على اتخاد كافة الأجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى وباء كورونا، من خلال توفير كافة الإجراءات الوقائية والكمامات للطلاب مجانا.

وقال مسؤول إدارة الإعلام ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات أكثر من 8000 طالب فى عشر كليات، تسعهم خمسين قاعة ومدرجا تم تجهيزها بطريقة التباعد الاجتماعى الجسدى، أى بين المقعد والأخر مترين مسافة، وأن الامتحانات فترتين مسائية وصباحية، وتتواصل خمس أسابيع بإشراف لجنة من اعضاء هئية التدريس الجامعي.

وقام رئيس جامعة سرت واللجان المكلفة ولجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا سرت، ومسجل عام الجامعة، بتفقد عدد من قاعات ومدرجات لجان الامتحانات للطلاب، واطلعوا على كافة التجهيزات والترتيبات المتخدة بالاستعدادات لاستقبال الطلاب فى الامتحانات.