ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» في سرت إلى 51 حالة و12 وفاة

مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بالوباء في المدينة، إلى 51 إصابة منهم 12 حالة وفاة.

وقال مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بسرت، عضو اللجنة الطبية الاستشارية محمد حمودة، إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 51 حالة حاليا بسرت، بينما وصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 20 حالة شفاء، تم متابعتها وتسجيلها.

وبحسب حمودة، فقد تم عمل أكثر من 2400 تحليل سريع، للحالات المترددة على فريق الرصد والتقصي بسرت.

بينما أكدت اللجنة وقسم العزل أن حالات الوفاة بسرت نتيجة فيروس «كورونا»، ارتفعت إلى 12 حالة.

وتعاني اللجنة الطبية بسرت من مشكلة تشغيل جهاز «PCR»، نظرا لاحتياجات برمجة فنية مع العلم بتوافر المشغلات.