ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» في سرت إلى 51 حالة و12 وفاة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 09:25 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بالوباء في المدينة، إلى 51 إصابة منهم 12 حالة وفاة.

وقال مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بسرت، عضو اللجنة الطبية الاستشارية محمد حمودة، إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 51 حالة حاليا بسرت، بينما وصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 20 حالة شفاء، تم متابعتها وتسجيلها.

وبحسب حمودة، فقد تم عمل أكثر من 2400 تحليل سريع، للحالات المترددة على فريق الرصد والتقصي بسرت.

بينما أكدت اللجنة وقسم العزل أن حالات الوفاة بسرت نتيجة فيروس «كورونا»، ارتفعت إلى 12 حالة.

وتعاني اللجنة الطبية بسرت من مشكلة تشغيل جهاز «PCR»، نظرا لاحتياجات برمجة فنية مع العلم بتوافر المشغلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: إيقاف باشاغا عن العمل فجر الانقسامات في حكومة الوفاق
ليبيا
بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
«إنتلجنس» الفرنسي: باريس تستضيف قمة تجمع حفتر وصالح والسراج الخميس المقبل
ليبيا
البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»
عربى
«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجاهل الجانب العاطفي يفاقم آلام الظهر