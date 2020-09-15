رئيس المجلس الأعلى للقضاء يبحث احتياجات العمل القضائي مع رؤساء المحاكم والنيابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 08:08 مساء
اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع رؤساء المحاكم والنيابات في طرابلس، 15 سبتمبر 2020. (عدل الوفاق)

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، بمجمع المحاكم في طرابلس، مع رؤساء المحاكم والنيابات بمحكمة استئناف طرابلس لمناقشة المشاكل والاحتياجات الضرورية اللازمة لحسن سير العمل القضائي.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، تم خلال الاجتماع التطرق إلى ظروف العمل في ظل تفاقم جائحة «كورونا» وآثارها على أداء الهيئات القضائية لا سيما المحاكم والنيابات، والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها حماية لأعضاء المحاكم والهيئات القضائية والمتقاضين.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عدد من التوصيات لعرضها خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء.

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