«حكماء غدامس» يطالب خاطفي الطبيب عبدالمنعم الثني بإطلاقه

الطبيب المخطوف عبدالمنعم الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب مجلس حكماء وأعيان مدينة غدامس خاطفي الطبيب عبدالمنعم الثني بإطلاقه، وإرجاعه إلى أهله وذويه وللمرضى الذين يعالجهم.

وشجب المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، واقعة الاعتداء على الثني أمام منزله، واقتياده إلى مكان مجهول، مطالبًا مؤسسات الدولة الرسمية بالتدخل العاجل لضمان سلامته، ومحملهم مسؤولية سلامته.

ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس البلدي غدامس خطف الثني من قبل مجهولين قرب منزله في العاصمة طرابلس، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة التدخل لتحريره.

وقال المجلس، إن «الثني ابن غدامس البار، هو قامة من قامات الجراحة في ليبيا»، مستنكرًا خطفه.