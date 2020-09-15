بالصور: هطول أمطار غزيرة على أحياء متفرقة بطرابلس

غرق منطقة عمارات الضواحي بالعاصمة طرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على أحياء متفرقة من مدينة طرابلس، ما تسبب في غرق بعض الشوارع والمحلات والسيارات.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود فرصة لهطول الأمطار الرعدية بنسبة جيدة إلى غزيرة، اليوم، على غالبية مناطق الشمال الغربي، ما يؤدي إلى جريان المياه في بعض الأودية المحلية.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الليبية تجمع الأمطار الغزيرة في البيفي وتاجوراء وعمارات الضواحي في طرابلس، ما تسبب في غرق بعض السيارات وخلو الشوارع من المارة.

غرق منطقة عمارات الضواحي بالعاصمة طرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

غرق شوارع منطقة البيفي بطرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

غرق سيارة شرطة بمنطقة البيفي بطرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

غرق شوارع منطقة البيفي بطرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

غرق شوارع منطقة البيفي بطرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

غرق منطقة عمارات الضواحي بالعاصمة طرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

غرق منطقة عمارات الضواحي بالعاصمة طرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

غرق منطقة عمارات الضواحي بالعاصمة طرابلس جراء الأمطار الغزيرة، 15 سبتمبر 2020. (الإنترنت)