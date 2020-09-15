القضاء على خلية لـ«داعش» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 02:13 مساء
صورة متداولة لمبنى مدمر كانت تحتمي فيه خلية داعش بسبها، 15 سبتمبر 2020، (الإنترنت)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة، القضاء على خلية لتنظيم «داعش» في حي عبدالكافي بمدينة سبها.

وكشفت الشعبة أن العملية نفذت مساء أمس الإثنين، واستمرت لأكثر من ست ساعات، وأسفرت عن مقتل سبعة عناصر هم أفراد الخلية، بينهم خمسة أجانب، وقد أقدم أحدهم على تفجير نفسه، إضافة إلى ضبط امرأتين، إحداهما أجنبية، حسب بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأشار البيان إلى أن تأخر حسم المعركة يعود إلى «تحصن الخلية وتلغيمها محيط المكان، إضافة إلى حيازتهم عتادًا متطورًا، كما استهدفوا القوات بأكثر من 32 قنبلة»، لافتة إلى مشاركة الكتيبتين «116 و160 مشاة» في العملية.

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