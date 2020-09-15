«مكافحة الأمراض»: 629 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 490 حالة

فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتماثل 490 مصابًا للشفاء، في حين توفى 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأُجريت اختبارات لـ3137 عينة موزعة على النحو التالي: 1160 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و168 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و92 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و1150 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و89 عينة بمختبر فرع المركز سبها.

إضافة إلى 300 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و46 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و13 عينة من مختبر فرع المركز الكفرة، و4 عينات بمختبر فرع المركز طبرق، و17 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، و27 عينة بمختبر فرع المركز تازربو، و3 عينات بمختبر فرع المركز غدامس، و34 عينة في كل من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 24 ألفًا و144 حالة، منها 10 آلاف و509 إصابات نشطة، و13 ألفًا و252 متعافى، بينما توفي 383 آخرون منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد مارس الماضي.