«المركزي»: 848 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى 31 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 01:10 مساء
غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية بحكومة الوفاق لمجابهة جائحة فيروس «كورونا المستجد» بلغت 848 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس العام الجاري.

وأظهرت البيانات تخصيص 562 مليون لوزارة الصحة، و50 مليونًا للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليونًا لجهاز الطب العسكري، و35 مليونًا لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و65 مليونًا لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج.

يذكر أنه تحقق فائض في إجمالي النفقات يقدر بمليارين و226 مليون دينار، إذ أن إجمالي النفقات المقدرة كان 25 مليارًا و665 مليون دينار، لكن ما صرف فعليًّا 23 مليارًا و439 مليون دينار.

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