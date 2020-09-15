إيرادات النفط تتراجع 41% خلال 8 أشهر وعجز كبير في تحصيل الجمارك والضرائب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 12:51 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت الإيرادات النفطية والسيادية بنسبة 43% إلى 3 مليارات و 627 مليون دينار، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك مقابل 6 مليارات و 464 مليون دينار كان مقدر تحصيلها حسب الترتيبات المالية.

وأشارت إحصائية صادرة اليوم الثلاثاء، عن المصرف المركزي إلى عجز في الإيرادات النفطية التي تراجعت بقيمة 1.66 مليار دينار وبنسبة 41% إلى 2.34 مليار دينار مقابل 4 مليارات خلال الفترة نفسها. 

وأظهرت بيانات المركزي وجود عجز في إيرادات الضرائب بقيمة 474 مليون دينار، وهو ما يفوق المحصل فعليا، إذ بلغ الإيراد منها 393 مليون دينار مقابل 867 مليون دينار.

كذلك وصل العجز في إيرادات الجمارك إلى 179 مليون دينار، بينما بلغ ماتم تحصيله خلال الأشهر الثمانية 88 مليون دينار فقط، مقابل إيرادات كانت مقدرة بواقع 269 مليون دينار.

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