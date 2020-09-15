بالصور: احتراق محطة تحويل في طرابلس

احتراق محطة تحويل في طرابلس، 15 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، احتراق محطة «7 أكتوبر 11ك.ف» بمدينة طرابلس، مرجعة السبب إلى اشتعال النيران في قمامة مكدسة بجوار المحطة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مبنى المحطة ومعداتها احتُرقت بالكامل، موضحة أن المحطة من محطات التحويل الرئيسية التي تغذي بعض المحطات الأخرى.

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وذكَّرت بتنبيهات سابقة خاصة بعدم وضع القمامة بجانب محطات التحويل، لافتة إلى أن احتراق المحطة نتجت عنه خسائر جسيمة وانقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية.

احتراق محطة تحويل في طرابلس، 15 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

احتراق محطة تحويل في طرابلس، 15 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

احتراق محطة تحويل في طرابلس، 15 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

احتراق محطة تحويل في طرابلس، 15 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

احتراق محطة تحويل في طرابلس، 15 سبتمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)