16 إصابة جديدة و6 حالات شفاء من «كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 11:32 صباحا
أحد العاملين الصحيين في المختبر المرجعي بسبها خلال إجرائه تحليل عينة للكشف عن فيروس كورونا، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة وفاة وست حالات شفاء.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الإثنين، 89 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين إيجابية 16 حالة بينها 14 حالة جديدة وحالتين لمخالطين، إضافة إلى سلبية 73 حالة بينها ست حالات شفاء، فيما سجلت حالة الوفاة في الشاطئ.

وتوزعت الإصابات بواقع حالتين في كل من سبها والشاطئ، إضافة إلى 12 حالة جديدة في بنت بيه.

اقرأ أيضا خطوط الدفاع عن سبها بلا إمكانات في معركة «كورونا»

وتعاني سبها نقص الإمكانات والكوادر الطبية في معركتها لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، وكشف مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة، الدكتور عبدالحميد الفاخري، أن المختبر المرجعي شبه متوقف؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توافر وقود «الديزل» لتشغيل المولد الاحتياطي إلى جانب أن المركز به جهاز «PCR» واحد تجرى عليه تحاليل العينات من نحو 16 بلدية في المنطقة الجنوبية.

وقال الفاخري لـ«بوابة الوسط»: «من المفترض أن نحلل 400 عينة يوميًّا، لكننا نجري الاختبارات لـ90 فقط بسبب مشكلة الكهرباء»، معقبًا: «الوضع الوبائي في سبها والجنوب عامة خطير، ونحن نعمل بأقل الإمكانات، ومن المفترض أن يكون لكل بلدية في الجنوب جهاز لفحص الفيروسات، ولا يصح جهاز واحد يحلل عينات لنحو نصف مليون مواطن هم سكان الجنوب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»
عربى
«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق