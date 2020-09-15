بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي

ألقى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي «خطير» يضم عشرة أفراد، بحوزتهم «ترسانة» من الأسلحة المختلفة.
وتورط التشكيل في جرائم قتل وسلب واعتداء، وقد أوقع به رجال الأمن بالتعاون مع أحد ضباط وحدات القوات الخاصة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.
واعترف أحد أفراد التشكيل بقتل مواطنيْن اثنين بسلاح ناري، بينما يعمل آخر قيمًا على أحد المساجد، ويتعاطى المخدرات، إضافة إلى بيعه الأسلحة وتورطه في أعمال منافية للآداب العامة.
وضبط قسم التحريات «ترسانة أسلحة»، تشمل عشرات البنادق الآلية وبنادق الصيد، وقواذف الصواريخ، ومدافع الهاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الحية والقنابل اليدوية وموقتات التفجير للقنابل، كما عُـثر بحوزتهم على عدد من السيارات المسروقة من المواطنين، في قصايا سبق تسجيلها ضد مجهول.
وأعلن قسم التحريات العامة أنه مستمر في الاستدلال مع المتهمين لكشف عدد من القضايا الأخرى التي اعترفوا عليها، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.