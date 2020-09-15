بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 09:40 صباحا
بنادق متعددة الأعيرة وقاذئف هاون وذخائر عثر عليها مع تشكيل عصابي في بنغازي، 14 سبتمبر 2020، (أمن بنغازي)

ألقى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي «خطير» يضم عشرة أفراد، بحوزتهم «ترسانة» من الأسلحة المختلفة.

وتورط التشكيل في جرائم قتل وسلب واعتداء، وقد أوقع به رجال الأمن بالتعاون مع أحد ضباط وحدات القوات الخاصة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واعترف أحد أفراد التشكيل بقتل مواطنيْن اثنين بسلاح ناري، بينما يعمل آخر قيمًا على أحد المساجد، ويتعاطى المخدرات، إضافة إلى بيعه الأسلحة وتورطه في أعمال منافية للآداب العامة.

وضبط قسم التحريات «ترسانة أسلحة»، تشمل عشرات البنادق الآلية وبنادق الصيد، وقواذف الصواريخ، ومدافع الهاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الحية والقنابل اليدوية وموقتات التفجير للقنابل، كما عُـثر بحوزتهم على عدد من السيارات المسروقة من المواطنين، في قصايا سبق تسجيلها ضد مجهول.

وأعلن قسم التحريات العامة أنه مستمر في الاستدلال مع المتهمين لكشف عدد من القضايا الأخرى التي اعترفوا عليها، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.

قذيفتا هاون
صندوق قنابل
خوذ ودروع إضافة إلى ذخائر وبنادق أخرى
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