الصديق الكبير يبحث تداعيات جائحة «كورونا» المالية والنقدية مع محافظي المصارف المركزية العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 09:35 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير (أرشيفية: الإنترنت)

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين عن بعد، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمس الأحد، وتناول الاجتماع، التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لجائحة فيروس كورونا المستجد، والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة.

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وبحسب بيان للمصرف المركزي، اليوم، تناول الاجتماع أيضا أثر تداعيات تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي.، وتطبيقات التقنيات الحديثة ومستقبل الخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا، وتطورات جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تعزيز الشمول المالي.

وشارك في الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وكبير المستشارين الاقتصاديين محمد العريان.

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