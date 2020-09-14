«إنتلجنس» الفرنسي: باريس تستضيف قمة تجمع حفتر وصالح والسراج الخميس المقبل

عقيلة صالح وحفتر والسراج, (الإنترنت)

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن تحضير باريس استضافة قمة ليبية يوم الخميس المقبل، تجمع كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ووفق ما نقل موقع «إنتلجنس أونلاين» الفرنسي المقرب من الاستخبارات اليوم الإثنين، فإن الاجتماع سيكون تتمة لاجتماعات بوزنيقة المغربية التي عقدت الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعقد تحت غطاء الأمم المتحدة، على أمل فرنسي بمشاركة الألمان والإيطاليين في القمة.

وتسعى المبادرة الفرنسية لعقد مشاورات بين القادة الليبيين دون جمعهم في مكان واحد، بهدف تحديد الأطراف الأبرز في الملف، إذ يعمل ثلاثة من كبار المستشارين في قصر الإليزيه على التحضير للاجتماع، والذي لا يخفي التحرك بهدف «محاصرة الدور التركي في ليبيا الذي يزعج باريس بشدة» حسب الموقع الفرنسي.

وفي السياق نفسه، ذكر المصدر أن الدور التركي سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، ولا سيما أن باريس تسعى لإقناع برلين وروما بالتشدد أكثر حيال أنقرة.

وتصاعد التوتر بين باريس وأنقرة على خلفية موقفيهما من ملفي الأزمة في ليبيا والتصعيد بشرق المتوسط، ومنذ حادثة المناوشات بين فرقاطات تركية وفرنسية في يونيو الماضي، يتبادل البلدان الاتهامات بتعقيد الصراع الليبي.