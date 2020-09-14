إدارة مستشفى بني وليد تبدأ صيانة وتجهيز قسم الطوارئ بعد تخريبه

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 08:23 مساء
قسم الإسعاف والطواري بمستشفى بني وليد الذي يجري صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)

بدأت إدارة مستشفى بني وليد العام، اليوم الاثنين، في صيانة وتجهيز قسم الإسعاف والطوارئ بعد تعرضه الأسبوع الماضي لأعمال تخريبية أدت إلى إقفال المستشفى نهائيا أمام المواطنين.

وأضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن أعمال الصيانة والتجهيز تشمل تركيب عدد من المعدات والأدوات مثل جهاز قياس الأهداف الحيوية في الجسم وتركيب وصيانة عدد من الأسرة وإضافة جهاز تسخين للأدوية وتوفير مواد تشغيلية للقسم وتركيب زجاج كامل لحجرة الملاحظة التي تعرضت للتكسير.

ونوه التويجر إلى أن إعادة افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ سيتم خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وتأمين المستشفى لكي يكون بمقدوره استقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لها.

إغلاق مستشفى بني وليد العام بعد أعمال تخريب واعتداء على العناصر الطبية

يشار إلى إن إدارة مستشفى بني وليد العام أقفلت المستشفى بعد تعرض المبني الإداري وقسم الطوارئ للتخريب والحرق والاعتداء على العناصر الطبية والطبية المساعدة الأسبوع الماضي.

قسم الإسعاف والطواري بمستشفى بني وليد الذي يجري صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)
قسم الإسعاف والطواري بمستشفى بني وليد الذي يجري صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)
قسم الإسعاف والطواري بمستشفى بني وليد الذي يجري صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)
قسم الإسعاف والطواري بمستشفى بني وليد الذي يجري صيانته وتجهيزه. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق