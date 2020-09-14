باشاغا يحيل للنائب العام ملفات التحقيق بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 07:13 مساء
اجتماع باشاغا مع أعضاء لجنة متابعة المعلومات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (وزارة الداخلية)

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، تعليماته إلى لجنة متابعة المعلومات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإحالة الملفات التي استؤنف التحقيق فيها، إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بحسب وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس مع أعضاء لجنة متابعة المعلومات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المشكلة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي في 10 أغسطس الماضي، بشأن التعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا استعرض مع أعضاء اللجنة بعض الملفات ذات العلاقة، موجهاً إياهم إلى متابعة سير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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