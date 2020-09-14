إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلسين البلديين في مصراتة وككلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 07:06 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية مصراتة. الخميس، 3 سبتمبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج النهائية لانتخابات المجلسين البلديين في مصراتة وككلة التي جرت منذ أيام.

وأسفرت الانتخابات البلدية في مصراتة عن حصول قائمة «إعمار» على 10 آلاف 313 صوتا تلتها قائمة «الساعة» بـ3 آلاف 917 صوتا، وقائمة «المظلة» على ألفين و382 صوتا، في الفئة العامة.

أما في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فقد حصل إبراهيم عبدالسلام محمد صافار على 5 آلاف 826 صوتا، يليه خال مفتاح محمد العظيم بـ4 آلاف 523 صوتا، يليه مروان الطاهر فوزي الشاوش بـ4 آلاف 286 صوتا.

وفي فئة المرأة فقد حصلت حميدة محمد محمد المنقوش على 6 آلاف 215 صوتا، تليها فاطمة عبدالله مصطفى القاضي بـ آلاف 849 صوتا، تليها بسمة محمود فرج الجهيمي بـ3 آلاف 541 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة 28.60% بنحو 28 ألف 950 ناخب من إجمالي 98 ألف 379 ناخب مسجلين في جداول الناخبين.

وفي ككلة، أسفرت الانتخابات البلدية عن حصول قائمة «البناء» على 527 صوتا تلتها قائمة «الطاحونة» بـ446 صوتا، وقائمة «الصمود» على 400 صوتا، في الفئة العامة.

أما في عن فئة ذوي الاحتياجات من الثوار، فقد حصل ميلود محمد محمد قريش على 486 صوتا، يليه مراد عبدالحميد عبدالله رمضان بـ410 صوتا، يليه محمد خليفة عبدالله امحمد بـ340 صوتا.

وفي فئة المرأة حصلت نورية محمد الجليدي محمد على 879 صوتا، تليها مطيعة عيسى عمر خليفة بـ398 صوتا، تليها نعيمة علي رمضان أحمد بـ320 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي ككلة 26.57% أي حوالي 1941 صوتوا في الانتخابات من إجمالي 7304 ناخب مسجلين في جداول الناخبين، حسب بيانات اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق