«الكهرباء» تعلن تفاصيل تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة بقدرة إجمالية 1300 ميغاوات

مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء عبدالباسط فرارة (الإنترنت).

قال مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، عبدالباسط فرارة، إن الشركة اقتربت من بدء أعمال تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة بقدرة إجمالية 1300 ميغاوات.

وأوضح فرارة، أن مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، يضم أربع وحدات غازية، من صناعة شركة «سيمنس» الألمانية، وتنفيذ شركة «انكا» التركية، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

15 شهرًا للتنفيذ

وأوضح أن مشروع غرب طرابلس من المقرر أن ينتج 670 ميغاوات موزعة على الوحدات الأربع. مشيرًا إلى أن المقاول وضع خطة أمنية منذ أواخر 2019، لحفظ العاملين والموظفين. وقال فرارة إنه من المقرر عقد اجتماع تحضيري نهاية الأسبوع الجاري، لوضع الخطوات الأولية لتنفيذ المشروع. وأضاف أن المدة المقررة للتنفيذ تبلغ 15 شهرًا، على أن تدخل الوحدات الغازية إلى العمل تباعًا.