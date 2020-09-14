ديوان المحاسبة يرفض المصادقة على عقد لصيانة محطة كهرباء الرويس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 06:29 مساء
محطة توليد الكهرباء بالجبل الغربي «الرويس». (الشركة العامة للكهرباء)

رفض ديوان المحاسبة المصادقة على عقد التكليف المباشر الخاص بصيانة محطة كهرباء الجبل الغربي (الرويس)، مؤكدا أن العقد مخالف «للائحة العقود الإدارية تحت أي ظروف».

جاء ذلك في رد وكيل ديوان المحاسبة، علاء الدين منصور المسلاتي، على رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الذي طالب في كتاب وجهه إلى الديوان يوم 11 أغسطس الماضي موافقة الديوان على اتفاقية خدمات تنفيذ العمرات الجسيمة طويلة الأجل لمدة 8 سنوات للوحدات الغازية بمحطة كهرباء الرويس المزمع إبرامها مع شركة «سيمنس» الألمانية بقيمة 248 مليونا و350 ألف يورو.

وأرجع ديوان المحاسبة أسباب رفض إلى «المبالغة في الأسعار بشكل يفوق إنشاء وحدات جديدة بنسبة 75% تقريباً»، وأن «العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية»، إضافة إلى أن «الشركة المتعاقد معها (سيمنس) تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في 2010م، ولم تقم باستكماله حتى الآن»، كما أن «العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها».

وأضاف ديوان المحاسبة لأسباب الرفض «إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها»، كما أن «العقد سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة». وغيرها من الملاحظات.

وقال ديوان المحاسبة إنه طلب من الشركة العامة للكهرباء إعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية واستكمال تنفيذ العقود السابقة، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن عقود التكليف المباشر أغلبها يشوبه التحايل والتدليس والمبالغة في الأسعار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق