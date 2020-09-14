حفتر يستقبل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 05:07 مساء
رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا اللواء أيمن بديع مع المشير حفتر. الأحد 14 سبتمبر 2020. (القيادة العامة)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، اللواء أيمن بديع وعددا من أعضاء اللجنة.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وبعض المواضيع المهمة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا، اللواء أيمن بديع، رئيس مجلس النواب بمقر إقامته في القبة.

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وناقش بديع وصالح الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الإطراف المعنية للعمل على ذلك، حسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وتأتي زيارة رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا بعد يوم من ختام الزيارة التي أجراها عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات عسكرية وسياسية واجتماعية من غرب ليبيا إلى القاهرة.

رئيس وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا مع المشير خليفة حفتر. الأحد 14 سبتمبر 2020. (القيادة العامة)
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