فيديو.. وزير الدفاع التركي يستقبل قائد القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مستقبلًا قائد القوات البحرية الليبية العميد الركن عبد الحكيم أبوحولية (وزارة الدفاع التركية).

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قائد القوات البحرية الليبية (التابعة لحكومة الوفاق الوطني) العميد الركن عبدالحكيم أبوحولية، الذي يزور تركيا بدعوة من العميد عدنان أوزبال قائد القوات البحرية.

وقال أكار في اللقاء، الذي جرى بمقر وزارة الدفاع التركية بحضور أوزبال، إنهم يقفون إلى جانب «الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائم»، وفق بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأشار الوزير التركي إلى «500 عام من التاريخ المشترك لتركيا (مع ليبيا) والصداقة والأخوة والعلاقات الثقافية الموجودة مع الأشقاء الليبيين، حول القضايا العسكرية والأمنية في مجال التدريب والاستشارات»، معربا عن دعم أنقرة وحدة ليبيا وكونها دولة ذات سيادة، قائلا: «ليبيا تخص الليبيين».