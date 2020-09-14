«أوقاف الموقتة» تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 02:41 مساء
شعار «أوقاف الموقتة»، (أرشيفية: الإنترنت)

سمحت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة بإعادة إقامة صلاة الجمعة في جميع المساجد.

ودعت الهيئة، في كتابها، رقم «1095» إلى مديري مكاتب الهيئة، رؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب، إلى الأخذ بما أوصت به اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس «كورونا» بشأن الإجراءات الاحترازية.

ودعت إلى مراعاة القدرة الاستيعابية للمساجد والساحات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي عبر وضع علامات بين المصلين بما لا يقل عن متر واحد وارتداء الكمامة، وإزالة السجاد، ليصطحب كل مصلٍ سجادته.

ووجهت بالقيام بأعمال النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات قبل وبعد كل صلاة، وفتح الأبواب في المساجد والساحات لتسهيل حركة الدخول والخروج، وفتح المسجد قبل الآذان بربع ساعة فقط، وتحديد زمن الخطبة والصلاة بألا يتجاوز ربع ساعة.

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