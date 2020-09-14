9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 02:22 مساء
منشآت نفطية في حقل الشرارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر جراء إقفالات المنشآت النفطية ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، بلغت 9 مليارات و 800 مليون دولار.

وأشار بيان للمؤسسة، اليوم الإثنين، إلى أن تلك الخسائر سُجِّلت خلال 241 يومًا، وبالتحديد منذ 18 يناير الماضي.

وجددت دعوتها إلى: «الإخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كل الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفيها في خطر، أو يعرض منشآتها للضرر أو الدمار، بسبب نشاط عسكري غير قانوني».

ولفتت في بيان، الخميس الماضي، إلى «حدوث تبادل لإطلاق نار وخروقات أمنية جديدة في حقل الشرارة النفطي» جنوب غرب البلاد، معربة عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض حقل الشرارة، التابع لشركة «أكاكوس للعمليات النفطية»، لخروقات أمنية تهدد حياة موظفيها وسلامة منشآتها.

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