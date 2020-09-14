«اقتصاد الوفاق» تبحث احتياجات شركة الحديد والصلب من الخردة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 12:59 مساء
اجتماع وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق لمناقشة احتياجات شركة الحديد والصلب، 10 سبتمبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب من الخردة الثقيلة وآلية توفيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر الوزارة، الخميس الماضي، تناول تحديد الأسعار المعمول بها في سوق الخردة، وإمكانية السماح للقطاع الخاص بتصدير الفائض منها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة مصطفى قداره، ورئيسا قسمي الأسعار والتصدير والاستيراد بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخردة، ومدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة مصراتة، وممثل شركة الحديد والصلب، وممثلين عن شركات تجميع الخردة.

وفي 4 أبريل الماضي، افتُتحت أولى مراحل تشغيل مصنع الدرفلة الجديد بالشركة في مصراتة، بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويًّا من حديد التسليح، حيث يستخدم حديد الخردة في عملية الإنتاج.

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