مركز الأرصاد: سقوط أمطار رعدية غزيرة على الشمال الغربي الليلة وغدا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 12:16 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع أن تكون غزيرة الليلة وغدا الثلاثاء، ما يؤدي لتجمع المياه في الأودية المحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 25 و40 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب مع سقوط أمطار من حين لآخر، مصحوبة بسحب رعدية، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة الليلة، خاصة على المنطقة من طرابلس إلى مصراتة وبعض الدواخل.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، وغربية على سرت، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية، وبين 32 و33 درجة مئوية على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم وغدًا على الخليج وحتى بنغازي والجبل الأخضر، مع رطوبة عالية خصوصًا على الساحل، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و39 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

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