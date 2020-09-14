«بلدي غدامس» يمدد إغلاق المدينة حتى الأربعاء

مدينة غدامس القديمة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس البلدي غدامس تمديد غلق المدينة حتى السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أول من أمس مع اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» في البلدية، بحضور مختصين وممثلين عن أجهزة أمنية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك»،اليوم الإثنين.

وأوصى المجتمعون بفتح المحال التجارية بشكل عام تحت ضوابط مشددة مثل ارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وعدم استقبال الزبائن دون إجراءات احترازية.

وأشار المجلس إلى وضع آلية للمناسبات الاجتماعية، داعيًا أصحابها إلى التقليل قدر الإمكان من التجمعات، وشدد أيضًا على إجبار رافضي المثول أمام لجان التقصي والرصد لأخذ المسحات، وإلا سيتم التعامل معهم «بأساليب التشهير والطرق القانونية».

ودعا المجلس البلدي إلى الحد من التجمعات غير الضرورية، والحفاظ على التباعد الجسدي، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».