8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا وشفاء 11 حالة

جانب من أعمال تعقيم المؤسسات في أجدابيا، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا تسجيل ثمان حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 11 حالة، بعد تلقيها العلاج اللازم بالمستشفى الميداني العسكري، حيث يتخذ من عيادة بوشعلة مقرا للجنة.

وقال مكتب الإعلام باللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا استلم عدد 14 مسحة أنفية، وجاءت نتائج التحليل بواقع ست حالات سالبة، وثمان حالات موجبة، منها حالتي إصابة بسبب المخالطة لحالات سابق.

كما أكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا شفاء 11 حالة كانوا يتلقون العلاج في المستشفى الميداني.