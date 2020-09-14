فرض حظر تجول في سرت من 7 مساء إلى 7 صباحا

محال في أحد شوارع سرت التجارية تغلق أبوابها خلال حظر التجول بالمدينة، (أرشيفية: الإنترنت).

قررت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في سرت إعادة فرض حظر التجول ليكون من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا.

جاء ذلك في اجتماعها اليوم الإثنين، حيث يلغى بمقتضى القرار ساعات الحظر السابقة، والتي كانت من الثانية عشر ظهرا حتى السابعة صباحا، كما كلفت اللجنة الدكتور سيف الغزالى بمنصب مشرف قسم العزل في سرت.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة محمد الأميل إن اللجنة تكثف الحملات الإعلامية والتوعية للمواطنيين بإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى كورونا، والتشديد على مزاولى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والمحلات بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى؛ حفاظا على صحتهم والآخرين.

كما تدراست اللجنة الطبية احتياجات قسمى العزل والرصد، والمعوقات التى تواجههم من أجل إتمام أعمالهم.