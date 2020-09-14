فرض حظر تجول في سرت من 7 مساء إلى 7 صباحا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 09:47 صباحا
محال في أحد شوارع سرت التجارية تغلق أبوابها خلال حظر التجول بالمدينة، (أرشيفية: الإنترنت).

قررت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في سرت إعادة فرض حظر التجول ليكون من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا.

جاء ذلك في اجتماعها اليوم الإثنين، حيث يلغى بمقتضى القرار ساعات الحظر السابقة، والتي كانت من الثانية عشر ظهرا حتى السابعة صباحا، كما كلفت اللجنة الدكتور سيف الغزالى بمنصب مشرف قسم العزل في سرت.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة محمد الأميل إن اللجنة تكثف الحملات الإعلامية والتوعية للمواطنيين بإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى كورونا، والتشديد على مزاولى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والمحلات بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى؛ حفاظا على صحتهم والآخرين.

كما تدراست اللجنة الطبية احتياجات قسمى العزل والرصد، والمعوقات التى تواجههم من أجل إتمام أعمالهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف