«صحة الوفاق»: الإعلان قريبًا عن جاهزية ألف سرير للعزل الطبي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 11:27 مساء
جانب من أعمال رفع جهوزية مستشفى طرابلس المركزي, 13 سبتمبر 2020 (صحة الوفاق).

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، رفع جهوزية «قسم الأمراض السارية» بمستشفى طرابلس المركزي، بعد أن «شهد القسم أعمال صيانة وتجهيز شامل وفق المعايير الطبية الدولية».

وتبلغ السعة السريرية للقسم «مائة سرير، خصص خمسة وأربعون منها للعناية الفائقة، كما يتضمن القسم جناحًا لعزل العناصر الطبية المصابة بفيروس كورونا، بسعة ثلاثين سريرًا»، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وأضاف البيان: «تواصل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، رفع جهوزية وحدات وأقسام العزل بالمباني الطبية، بعد أن ظلت منخفضة طوال الخمس عقود الماضية، إذ ستعلن وزارة الصحة قريبًا عن جاهزية ألف سرير للعزل الطبي داخل مدينة طرابلس».

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