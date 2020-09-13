ليبيا تستحوذ على 5% من إجمالي الحالات المؤكدة بـ«كورونا» في أفريقيا

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، استحواذ ليبيا على 5% من عدد الحالات الإيجابية المؤكدة لفيروس «كوفيد -19» في مجمل القارة السمراء.

وقالت الوكالة القارية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد الوفيات المرتبط بوباء «كوفيد 19» ارتفع حتى ظهر الأحد إلى 32502 حالة.

وفي بيان للمركز فإن الفيروس انتشر حتى الآن في جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، كما أن نحو 1.5 مليون شخص تعافوا من «كورونا» في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، فإن الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات الإيجابية تشمل جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وليبيا وإثيوبيا، إذ يمثل إجمالي حالات «كوفيد 19» في أفريقيا حوالي 5% من جميع الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم.

كما كشف مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا أن تسع دول أفريقية تمثل 81% من حالات الإصابة الجديدة بالوباء التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك جنوب أفريقيا بنسبة 27% وإثيوبيا 17% والمغرب 16% وليبيا 5% والجزائر 4%، وكينيا ونيجيريا وناميبيا ومصر 3% لكل منها.

ومن حيث الإبلاغ عن أعلى معدل تراكمي لحالة الفيروس لكل 100 ألف من السكان في أفريقيا، احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى عند 1079 حالة، وجيبوتي بـ539 حالة، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا.

وبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا منذ مارس الماضي 22.781 حالة، وسجلت الحالات النشطة 10.236 حالة، والمتعافين 12.183 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 362 حالة وفاة.

وكان رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالنبي الرايس، كشف أن 40% من إجمالي الإصابات في ليبيا تم تسجيلها خلال آخر أسبوعين، داعيا في مؤتمر صحفي أمس السبت إلى «ضرورة تغيير استراتيجية التفكير في مكافحة الفيروس؛ من استراتيجية الوقاية إلى استراتيجية العلاج».