«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 01:54 مساء
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، د. إبراهيم الدغيس، إن عدد حالات الشفاء من فيروس «كورونا» بلغ 12100 حالة، مشيرًا إلى أنه لا يمثل عدد حالات الشفاء ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة في ليبيا.

وأرجع عضو اللجنة عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية في ليبيا إلى أن 80% من الحالات دون أعراض أو أعراض بسيطة، وفق الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: آخر تطورات خارطة الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا

وأوضح أن من هذه الأسباب «عادة الشخص الذي يتعافى لا يعود لأخذ مسحة أخرى وإجراء الاختبار، إضافة إلى نقص المشغلات خلال المدة الماضية، وانشغال فرق الرصد بتتبع وتقصي الحالات الجديدة خاصة بعد الانتشار الكبير للوباء، وعدم وجود منظومة مفعلة بالخصوص».

وحسب آخر تحديث للنشرة الوبائية الصادرة عن المركز، فقد تماثلت 83 حالة إصابة بالفيروس للشفاء، في حين جرى تسجيل 433 حالة إصابة جديدة ، و8 حالات وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف