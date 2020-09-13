«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، د. إبراهيم الدغيس، إن عدد حالات الشفاء من فيروس «كورونا» بلغ 12100 حالة، مشيرًا إلى أنه لا يمثل عدد حالات الشفاء ليوم واحد، بل هي أعداد تراكمية لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة في ليبيا.

وأرجع عضو اللجنة عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية في ليبيا إلى أن 80% من الحالات دون أعراض أو أعراض بسيطة، وفق الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح أن من هذه الأسباب «عادة الشخص الذي يتعافى لا يعود لأخذ مسحة أخرى وإجراء الاختبار، إضافة إلى نقص المشغلات خلال المدة الماضية، وانشغال فرق الرصد بتتبع وتقصي الحالات الجديدة خاصة بعد الانتشار الكبير للوباء، وعدم وجود منظومة مفعلة بالخصوص».

وحسب آخر تحديث للنشرة الوبائية الصادرة عن المركز، فقد تماثلت 83 حالة إصابة بالفيروس للشفاء، في حين جرى تسجيل 433 حالة إصابة جديدة ، و8 حالات وفاة.