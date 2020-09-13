المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 110 سودانيين من طرابلس إلى بلدهم

سودانيون ساهمت المنظمة الدولية للهجرة في عودتهم من طرابلس إلى وطنهم. (صفحة المنظمة على فيسبوك)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أنها ساعدت 110 مهاجرين سودانيين في العودة الإنسانية (طوعًا) إلى بلدهم من العاصمة الليبية طرابلس.



ومن بين العائدين 13 مهاجرًا يعانون ظروفًا صحية تتطلب مرافقة طبية من المنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان صادر عن المنظمة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت إلى مغادرة أكثر من 500 مهاجر ليبيا منذ استئناف برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة عمله قبل ثلاثة أسابيع.



وأوضحت المنظمة كذلك أنها تتلقى دعما من الصندوق الإتئماني للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد لدى ليبيا، للمساهمة في إعادة المهاجرين من ليبيا إلى بلادهم.

موظفان بالمنظمة الدولية للهجرة يتابعان إعادة سوداني إلى بلده من طرابلس. (صفحة المنظمة على فيسبوك)

موظفان بالمنظمة الدولية للهجرة يتابعان إعادة سوداني إلى بلده من طرابلس. (صفحة المنظمة على فيسبوك)